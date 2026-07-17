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L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez

EM
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L'Atlético de Madrid fait passer un message au Barça pour Julian Álvarez

Qu’est ce qu’ils aiment communiquer en Espagne ! Julián Álvarez l’a répété durant le Mondial, il veut écrire les prochaines pages de son histoire loin de l’Atlético de Madrid. Barcelone le sait, et son président a encore foutu la pression la semaine dernière sur le board madrilène, en rappelant que « l’offre n’était pas illimitée ».

Agacé par ces appels du pied incessants venant de Catalogne, le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil, lui a répondu à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Colchoneros, ce vendredi.

« Le meilleur lieu du monde pour Julian »

Face cam, il explique la situation en s’adressant aux supporters… et à Laporta directement : « La volonté du club est claire, seulement, on veut donner une réponse aux gens et au président du Barça. Je n’ai aucun doute que l’Atlético soit le meilleur lieu du monde pour Julian et qu’il est l’avant-centre parfait pour l’Atlético de Madrid. »

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Il affirme plus tard dans cette prise de parole que le club madrilène refuse et refusera les offres du Barça « que ce soit pour 100, 150 ou 200 millions d’euros ».

Le dossier est clos… pour le moment.

Et le club le plus représenté en finale du Mondial est...

EM

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