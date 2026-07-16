S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine

Et le club le plus représenté en finale du Mondial est...

EM
6 Réactions
Et le club le plus représenté en finale du Mondial est...

Simeone avait donc vu juste en faisant le voyage. Avec neuf jugadores dimanche, l’Atlético de Madrid sera le club le plus représenté à New York pour cette finale 100% latine. Côté argentin, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nico Gonzalez, Thiago Almada et Giuliano Simeone tenteront de piéger leurs propres coéquipiers espagnols du quotidien, Marc Pubill, Marcos Llorente et Alex Baena.

La Liga, complètement souveraine

Comme l’indique L’Équipe, 25 des 52 joueurs qui fouleront la pelouse évoluent dans le championnat espagnol. Le Barça n’est pas en reste avec huit représentants : Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres et, évidemment, Lamine Yamal.

Et concernant notre bonne vieille Ligue 1, l’OM tire son épingle du jeu avec deux Argentins, Facundo Medina et Geronimo Rulli. On retrouve aussi un représentant lyonnais (Nicolás Tagliafico), un Parisien (Fabián Ruiz) et un Strasbourgeois (Valentín Barco).

Elle va être sympa l’ambiance au retour des vacances à Madrid.

L’Atlético de Madrid dépense une fortune pour un milieu défensif

EM

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Epstein : Ce que vous n'avez jamais lu

à partir de 16.90€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
77
129
12
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.