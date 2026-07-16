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Les Argentins ont cramé les antisèches de Jordan Pickford

ABS
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Les Argentins ont cramé les antisèches de Jordan Pickford

Une antisèche n’empêche pas de ramasser une mauvaise note. Ce mercredi soir, après la défaite des Anglais contre l’Argentine, les hommes de Lionel Scaloni ont eu le bonheur de retrouver lors de leurs célébrations la gourde de Jordan Pickford. Sur celle-ci étaient inscrites toutes les informations nécessaires sur les potentiels tireurs argentins en cas de séance de tirs au but.

On peut notamment y lire « Messi feinte à gauche et tir à droite, De Paul rester droit et central, plonger à gauche. » Une séquence amusante qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des joueurs argentins, qui se sont vite rassemblés autour de la bouteille.

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Pas une première pour Pickford

S’il n’a pas eu l’occasion d’illustrer ses talents lors d’une séance de tirs au but, Jordan Pickford est un habitué de ces anticipations. En 2024, une antisèche de ce genre lui avait permis de stopper un penalty contre la Suisse et de qualifier les Three Lions en demi-finales.

À voir si le gardien d’Everton va préparer aussi minutieusement la toute petite finale contre les Bleus.

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ABS

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