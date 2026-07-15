Lionel Messi s’offre un nouveau record

À jamais le plus vieux. En jouant contre l’Angleterre, Lionel Messi est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer une demi-finale de Coupe du monde.

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Loin du record d’Essam El Hadary

Désormais âgé de 39 ans et 21 jours, le capitaine de l’Albiceleste a donc battu un nouveau record dans le football pour son dernier Mondial. Il reste toutefois loin d’Essam El Hadary, ancien gardien de l’Égypte, qui reste le plus vieux joueur à avoir disputé un match de Coupe du monde en 2018 à l’âge de 45 ans et 161 jours.

De quoi motiver le joueur de l’Inter Miami à tenter l’aventure en 2030 ?

L’Argentine fait bobo à l’Angleterre