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Tom Cruise, Madonna, Shakira, BTS... les stars annoncées pour la finale du Mondial

MJ
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Tom Cruise, Madonna, Shakira, BTS... les stars annoncées pour la finale du Mondial

Il devrait y avoir autant de stars sur scène que sur la pelouse. La FIFA a dévoilé une partie du casting de la cérémonie organisée dimanche autour de la finale de la Coupe du monde, au MetLife Stadium de New York. Tom Cruise y fera une « apparition spéciale », deux ans après être descendu en rappel du toit du Stade de France lors de la clôture des Jeux olympiques de Paris. Aucun détail n’a encore filtré sur sa prochaine cascade. L’entrée normale semble toutefois déjà écartée.

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Un show digne du Super Bowl

Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams et IShowSpeed participeront également à la cérémonie, tandis que Jennifer Hudson interprétera l’hymne américain.

Madonna, Shakira, BTS et Justin Bieber sont annoncés pour le spectacle de la pause, préparé depuis plus d’un an par Chris Martin. Le show débutera à 19h30, soit quatre-vingt-dix minutes avant le coup d’envoi de la finale.

Reste à trouver un petit créneau pour jouer au football.

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MJ

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