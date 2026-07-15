Top 10 des défaites de la France contre l'Espagne

À Dallas, les Bleus ont une nouvelle fois été inférieurs à l’Espagne. Cette défaite confirme une fâcheuse habitude : ces dernières années, les Français peinent à rivaliser avec leur voisin ibérique.

→ France-Espagne, demi-finale de Coupe du monde 2026

L’équipe de France 2026 a beau avoir Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, cela n’a pas empêché l’Espagne de croquer les Bleus comme des patatas bravas. Une fois de plus, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas répondu aux coups de fourchette de la Roja. Sur la nappe verte de Dallas, les Bleus ont laissé les Espagnols gérer la préparation, le temps de cuisson et la finition. Résultat : une élimination salée en demi-finale, la troisième en deux ans… Chapeaux bas-ques au chef cuistot Luis de la Fuente !

→ France-Espagne, finale des Jeux olympiques 2024

Un avant-goût de la demi-finale du Mondial 2026 ! Avec six joueurs olympiques dans l’effectif français (Koné, Olise, Doué, Cherki, Mateta, Akliouche) et cinq côté espagnol (J.Garcia, E.Garcia, Cubarsí, Baena, Pubill), on aurait pu constituer un onze 100% Paris 2024 pour la demi-finale du Mondial 2026. Mais les Espagnols n’en tireraient aucun intérêt puisqu’ils finissent toujours par gagner. Différence majeure lors de cette finale olympique : l’équipe de France, menée 1-3, avait réagi en arrachant la prolongation après s’être fait piétiner pendant 78 minutes. Ce que tous les supporters des Bleus espéraient devant leur téléviseur hier soir.

→ France-Espagne, finales de l’EuroBasket 2011 et 2022

Dans cette confrontation à sens unique entre deux pays voisins, en basket, ça a surtout commencé par ce premier crève-cœur, cette première baston en mondovision. Déjà avertis par les Espagnols en poules, les Bleus de Tony Parker (26 points) et de Joakim Noah prennent un deuxième coup de massue sur la tête en finale de l’EuroBasket 2011. En bagarreur principal, même pas le boss de la bande : 27 points pour l’insolent Juan Carlos Navarro qui offre le deuxième titre à l’Espagne, soit le même total que Juancho Hernangómez onze ans plus tard, toujours contre l’équipe de France au même stade. Seule consolation pour les Français : la victoire en demi-finale de la même compétition en 2013, qui leur a suffi pour considérer cette opposition comme une “rivalité”. Les Espagnols, quatre fois champions d’Europe, double champions olympiques et double champions du monde, pouffent de rire devant l’unique médaille d’or française, il y a donc 13 ans.

→ France-Espagne, demi-finale de l’Euro Espoirs 2019

« Une bonne branlée espagnole pour les Bleuets ». Voici ce que titrait So Foot pour résumer la défaite 4-1 des Bleuets contre les Espagnols en demi-finale de l’Euro Espoirs 2019. Mikel Oyarzabal avait déjà marqué sur penalty, Dani Olmo s’était depucelé en cassant les reins des Français et Luis de la Fuente avait sorti une masterclass tactique. Côté Bleuet, Jean-Philippe Mateta avait inscrit le seul but de la rencontre tandis que Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Marcus Thuram avaient disputé la rencontre. Kelvin Amian et Paul Bernardoni étaient eux aussi présents sur la pelouse, ce qui peut expliquer le résultat final.

→ Romain Bardet contre Alejandro Valverde, championnat du monde de cyclisme 2018

L’éternel second. Aux championnats du monde de cyclisme 2018 en Autriche, le Français Romain Bardet terminait deuxième derrière l’Espagnol Alejandro Valverde. Au départ, les Bleus alignent pourtant Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Warren Barguil et donc Romain Bardet. Une composition offensive digne du quatuor des Bleus pour cette Coupe du monde. Comme ses compères du foot à Dallas, Valverde maîtrise les événements : l’Espagnol est infaillible dans les bosses, endort ses adversaires sur le plat et bat largement Bardet au sprint d’un vélo. Une métaphore de la demi-finale de Coupe du monde 2026.

→ France-Espagne, demi finale de l’Euro 2018 de handball

Championne du monde en titre et invaincue depuis le début de l’Euro 2018, la France avance vers les demi-finales en immense favorite. En face, l’Espagne a déjà perdu deux matchs dans la compétition et vient en plus de perdre son gardien titulaire Gonzalo Pérez de Vargas sur blessure. À ce stade-là, les Bleus pouvaient presque commencer à regarder Suède-Danemark pour préparer la finale. Pour remplacer son gardien, l’Espagne rappelle Arpad Šterbik, 38 ans, qui a pris sa retraite internationale deux ans plus tôt. Le bonhomme débarque à Zagreb la veille du match, participe à un seul entraînement et sort quatre penalties français. 15-9 à la pause, 27-23 à la fin. Gracias, adiós. Šterbik joue moins de cinquante minutes durant tout le week-end, devient champion d’Europe et termine même homme du match de la finale remportée contre la Suède. Sacré intérim !

→ France-Espagne, quart de finale de l’Euro 2012

Un doublé de Xabi Alonso à la Donbass Arena de Donetsk, ça sent le vieux match de poule de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk. Que nenni, le légendaire numéro 14 de la Roja avait bien inscrit deux buts dans le stade ukrainien contre la France lors du quart de finale de l’Euro 2012. Un match où l’équipe de France, encore en reconstruction, avait été largement dominée par son adversaire. Preuve en est : Karim Benzema et ses collègues n’avaient tiré que quatre fois pour une tentative cadrée. Une performance offensive digne du Dnipropetrovsk. Et une fin de parcours pour Laurent Blanc et ses expérimentations tactiques (Debuchy ailier droit bordel) avant de passer le témoin à Didier Deschamps… qui connaîtra un épilogue comparable.

→ L’Espagne, un pays modèle pour la cause palestinienne

L’Espagne est aussi au rendez-vous de l’histoire tragique qui s’écrit devant nos yeux au Proche-Orient. Depuis le début du génocide à Gaza, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est l’un des seuls dirigeants européens à joindre les paroles pour la cause palestinienne aux actes pour sanctionner Israël. Malgré sa reconnaissance de l’État palestinien, la France, elle, reste toujours trop laxiste vis-à-vis des crimes d’Israël à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Sous Sanchez, l’Espagne a par exemple rejoint la procédure engagée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide. Madrid a également augmenté son aide pour Gaza et l’Autorité palestinienne (AP), tout en promulguant une loi qui « consolide juridiquement l’embargo sur les ventes d’armes à Israël, déjà appliqué depuis octobre 2023 ». Enfin, Pedro Sanchez avait exprimé sa fierté quand Lamine Yamal avait brandi le drapeau palestinien lors de la célébration du titre du FC Barcelone. Le pays des droits de l’homme et du citoyen aurait-il passé les Pyrénées ?

→ Rafael Nadal 18-0 Richard Gasquet, au tennis

On peut perdre une fois contre Rafael Nadal. On peut même perdre dix fois. Mais l’affronter 18 fois et perdre 18 fois, ce n’est plus une rivalité, c’est un prélèvement automatique. Et les défaites existaient pour tous les goûts : en deux sets, en trois sets, sur terre battue ou sur dur. En dix-huit rencontres, notre Ritchie national a gagné la bagatelle de, tenez-vous bien, trois sets. Dès que le nom de Nadal apparaissait en face du sien, Richard pouvait déjà réserver son billet retour et demander à l’organisation si c’était vraiment nécessaire de sortir les balles neuves. Mais attention, Gasquet a tout de même déjà battu l’Espagnol. C’était aux Petits As, lorsque les deux avaient douze piges. Prends ça, Rafa.

→ Le plus grand plateau de jambon cru du monde

Les yeux plus gros que le ventre et le jamón plus grand que le jambon. En novembre 2024, à Huelva en Andalousie, 80 maîtres-coupeurs font ce qu’ils savent faire de mieux pendant 3h30 et présentent un plateau de jambon ibérique (“pata negra”) de plus de 600 kg, répartis sur plus de 200 mètres carré, soit l’équivalent de 2,8% d’un terrain de foot. Autrement dit, ce qu’a exploité Aurélien Tchouameni, caché mardi soir entre ses centraux. Le plateau géant vainqueur a été confectionné par les Espagnols. Même en gastronomie, la France se fait bouffer…

Ansu Fati chambre Paul Pogba après France-Espagne