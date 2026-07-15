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Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols

EM
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Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols

Et personne n’osera le contredire. Une domination totale de Luis de la Fuente et de ses hommes aura totalement fait déjouer les Bleus lors de cette demi-finale (0-2). Thierry Henry, consultant pour Fox, est revenu sur cette domination sans faille des Espagnols : « Ils ont contrôlé le ballon et ils ont montré pourquoi ils sont champions d’Europe. Ils étaient largement au-dessus. »

Démunies de toute solution

C’est tactiquement que les Ibériques ont pris le dessus sur Kylian Mbappé et ses troupes, mais techniquement, les Tricolores ont affiché trop de lacunes pour battre les champions du monde 2010, avec une entame de match qui leur a mis la tête dans le seau dès la 22e minute : « La meilleure équipe a gagné. Si vous n’êtes pas dans le coup dès le départ, ça va être difficile, a expliqué le champion du monde 98, qui avait subi le même sort à la tête de l’équipe de France olympique en 2024. L’Espagne est la pire équipe contre laquelle on peut être mené 1-0. C’est dur à encaisser. »

Mais pour l’ancien Gunner, les Bleus doivent se servir de ce revers pour le futur : « La France doit analyser ce qu’il s’est passé et en ressortir grandie pour revenir dans le but de battre son nouvel ennemi juré. »

Le fameux dicton de loser : « On ne perd pas, on apprend. »

« Aux larmes citoyens », « acteurs de second rôle » : la presse mondiale allume les Bleus

EM

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