S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)

Rayan Cherki s’agace après une question sur son temps de jeu

EM
5 Réactions
Rayan Cherki s’agace après une question sur son temps de jeu

Ambiance glaciale. Entré en jeu à la 72e minute pour remplacer Michael Olise, Rayan Cherki n’a pas su renverser la vapeur dans cette demi-finale contre l’Espagne (0-2), où la France aura fait preuve d’une grande pauvreté offensive. À la fin de la rencontre, il a semblé agacé lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il aurait aimé entrer en jeu plus tôt. Une réponse simple qui traduit toute sa frustration : « À ton avis ? » Puis il partit.

Embed www.instagram.com

Loin des attentes

Son match amical contre la Côte d’Ivoire en marge de la Coupe du monde laissait présager le bon pour Rayan Cherki, mais finalement, il n’y a pas grand-chose à tirer de ce tournoi. Aucune titularisation sur les sept rencontres disputées par les Bleus et 79 petites minutes sur la pelouse, l’ex-Lyonnais n’a pas réussi à convaincre Didier Deschamps avec des entrées peu persuasives.

Le maestro va devoir retrouver sa baguette sous les ordres du nouveau sélectionneur.

Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols

EM

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
77
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.