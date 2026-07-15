Rayan Cherki s’agace après une question sur son temps de jeu

Ambiance glaciale. Entré en jeu à la 72e minute pour remplacer Michael Olise, Rayan Cherki n’a pas su renverser la vapeur dans cette demi-finale contre l’Espagne (0-2), où la France aura fait preuve d’une grande pauvreté offensive. À la fin de la rencontre, il a semblé agacé lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il aurait aimé entrer en jeu plus tôt. Une réponse simple qui traduit toute sa frustration : « À ton avis ? » Puis il partit.

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Loin des attentes

Son match amical contre la Côte d’Ivoire en marge de la Coupe du monde laissait présager le bon pour Rayan Cherki, mais finalement, il n’y a pas grand-chose à tirer de ce tournoi. Aucune titularisation sur les sept rencontres disputées par les Bleus et 79 petites minutes sur la pelouse, l’ex-Lyonnais n’a pas réussi à convaincre Didier Deschamps avec des entrées peu persuasives.

Le maestro va devoir retrouver sa baguette sous les ordres du nouveau sélectionneur.

Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols