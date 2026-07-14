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La statistique offensive qui fait mal à l’équipe de France

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La statistique offensive qui fait mal à l’équipe de France

Ils n’ont pas été méchants face au but, en tout cas. Défaite par l’Espagne le jour du 14 juillet (0-2), l’équipe de France est éliminée en demi-finales de la Coupe du monde. Après avoir été ultra-emballante en poules, contre la Suède (3-0) et face au Maroc (2-0), elle n’a pas été en mesure de renverser l’Espagne, qui n’a encaissé qu’un seul but lors de ce Mondial. Hormis une frappe au-dessus de Bradley Barcola en première période, Kylian Mbappé plusieurs fois en seconde (64e, 66e, 90+7e) et Désiré Doué en fin de match (81e), la bande de Didier Deschamps n’a pas été très inspirée offensivement.

Si les Bleus ont tiré dix fois au but, ont cadré trois frappes (c’est une de plus que l’Espagne), ils n’ont généré que 0,3 expected goals. C’est tout simplement le plus faible total de l’équipe de France dans un match de Coupe du monde depuis qu’Opta analyse la compétition, en 1966.

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C’est pas terrible.

Didier Deschamps enrage contre l'arbitrage

UL

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