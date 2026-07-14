Coup dur : la France menée par l'Espagne à la mi-temps

NOOOOOON. Aïe aïe aïe : la France est menée par l’Espagne à la mi-temps de sa demi-finale de Coupe du monde face à l’Espagne. Les Bleus ont un but de retard, après le penalty obtenu par Lamine Yamal et transformé par Mikel Oyarzabal (0-1, 22e). Et coup dur : William Saliba est sorti sur blessure après une demi-heure de jeu, probablement au dos.

L’équipe de France ne s’est pas créée énormément d’occasions, hormis une opportunité par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (16e) et une frappe lointaine de Bradley Barcola (36e).. Dans la foulée, une belle intervention de Dayot Upamecano a évité aux Bleus de rentrer aux vestiaires avec deux pions de retard (38e).

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L’Espagne a remporté chacun de ses sept derniers matches à élimination directe en tournoi majeur. La Roja pourrait devenir la première nation européenne à en gagner huit de suite…

Le match est à suivre ici.