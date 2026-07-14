Un États-Unien nommé pour arbitrer le conflit entre l’Angleterre et l’Argentine

Bon courage pour se farcir « le match qui ne sera jamais normal. » À défaut d’avoir encore des représentants parmi les participants au dernier carré du Mondial, l’Amérique du Nord peut se consoler avec Ismaïl El Fath. Cet États-Unien de 44 ans sera en effet au sifflet de la deuxième demi-finale du tournoi entre l’Angleterre et l’Argentine, prévue ce mercredi à 21h au stade d’Atlanta.

Grâce à la loterie

Ismaïl El Fath n’est pas un perdreau de l’année puisqu’il avait officié en tant que quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Pour cette édition, on l’a retrouvé aux commandes des rencontres entre les Pays-Bas et le Japon, l’Espagne et l’Uruguay, puis, en huitièmes de finale, de la victoire de la Norvège face au Brésil.

Arrivé aux États-Unis à 18 ans en provenance du Maroc grâce à un programme de loterie nationale, il s’est installé au Texas avec 200 dollars en poche, comme le rapporte Le Parisien. Ses débuts dans le foot sont ceux d’un attaquant du Lightning d’Austin, un club amateur au sein duquel il s’indigne du niveau des arbitres locaux, avant de passer de l’autre côté du miroir pour montrer qu’il est capable de faire mieux.

N’empêche qu’arbitrer un remake de 1986, ça dépasse n’importe quelle finale.

Diego Maradona Jr : « Argentine-Angleterre ne sera jamais un match normal »