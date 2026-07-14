Brighton lâche 58 millions sur un joueur qui n’a jamais joué avec Tottenham

Tottenham a trouvé le code de triche ultime. Brighton a officialisé l’arrivée de Luka Vušković pour environ 58 millions d’euros, bonus compris. À 19 ans, le défenseur croate s’est engagé pour cinq saisons, avec une année supplémentaire en option. Recruté par les Spurs dès 2023, arrivé à Londres en 2025, Vušković n’aura disputé qu’un match amical sous leurs couleurs. Zéro minute officielle, mais déjà la quatrième plus grosse vente de l’histoire du club derrière Harry Kane, Gareth Bale et Kyle Walker.

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Une saison pour faire exploser le prix

Prêté à Hambourg la saison dernière, le Croate s’est imposé parmi les grandes révélations de Bundesliga : 30 rencontres, le trophée de meilleur jeune de la saison et une place dans l’équipe type du championnat. Il a aussi disputé son premier Mondial avec la Croatie. De quoi convaincre Brighton d’en faire la recrue la plus chère de son histoire. Tottenham conserve même 20 % sur une future revente ainsi qu’un droit de s’aligner sur une éventuelle offre.

Il aura donc plus rapporté aux Spurs qu’il n’a joué pour eux. Ce qui n’était pas très compliqué.

Tottenham plombé dans le temps additionnel par Brighton