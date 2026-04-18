Tottenham plombé dans le temps additionnel par Brighton

Tottenham 2-2 Brighton

Buts : Porro (39e) et Simons (77e) pour les Spurs // Mitoma (45e+3) et Rutter (90e+5) pour les Seagulls

De Zerbi, ce poissard.

Il n’y a donc pas qu’à Marseille qu’une équipe entraînée par Roberto De Zerbi perd des points dans le temps additionnel. L’Italien doit sans doute croire que la malchance l’a poursuivi de la Provence jusqu’à la grisaille londonienne : au terme d’une rencontre emballée et emballante au Tottenham Hotspur Stadium ce samedi soir, les Spurs ont perdu de précieux points face à Brighton, la faute au Français Georginio Rutter, buteur sur une égalisation décrochée à la 90e+5. C’est bien dommage pour Tottenham, qui avait pourtant montré des choses intéressantes et avait mené deux fois au score, dans un premier temps grâce à Pedro Porro, buteur de la tête (1-0, 39e), puis par l’intermédiaire de Xavi Simons, auteur d’une sublime frappe enroulée (2-1, 77e).

😱 XAVI SIMONS LIBÈRE LE TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM D'UNE FRAPPE FANTASTIQUE ! Le n°7 des Spurs permet à son équipe de sortir provisoirement de la zone rouge avec ce but venu d'ailleurs 🔥#TOTBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/J5EwuNzlLw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 18, 2026

Cela n’a donc pas suffi à désarmer des Seagulls toujours accrocheurs et cliniques devant le but. Avant la pause, Kaoru Mitoma avait ramené son équipe à hauteur d’une reprise de volée sous la barre d’Antonín Kinský (1-1, 45e+3), et Rutter a donc climatisé l’enceinte tardivement en reprenant un centre en retrait en première intention (2-2, 90e+5). RDZ devra donc encore patienter pour décrocher sa première victoire avec Tottenham, mais il vaudra mieux ne pas trop patienter car les siens sont toujours relégables.

En face, Brighton est neuvième, à un point seulement de la sixième place, qualificative pour une Coupe d’Europe.

Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire