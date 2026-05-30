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Vincent Labrune après le sacre du PSG : « un signal fort au foot français et européen »

TJ
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Vincent Labrune après le sacre du PSG : « un signal fort au foot français et européen »

Récupération footballistique. Dans un communiqué adressé ce samedi soir, le président de la LFP Vincent Labrune s’est logiquement félicité du sacre du PSG en Ligue des champions. Et il n’a bien sûr pas manqué l’occasion de s’attribuer un peu de mérite de cette victoire via la Ligue. « C’est une fierté immense, ainsi qu’un signal fort adressé à l’ensemble du football français et européen. C’est aussi la confirmation d’un projet solide, d’une organisation qui a su s’inscrire dans la durée et continuer à progresser au plus haut niveau. Je veux féliciter chaleureusement les joueurs, le staff et la direction du club pour cette victoire historique. »

Les félicitations passées, Labrune s’est également réjoui du rayonnement de la Ligue 1, bien que le PSG en lui-même représente l’inégalité criante qui subsiste depuis plus d’une décennie avec tous les autres clubs. Tant pis pour ça, le contexte est favorable aux grandes envolées lyriques : « Deux titres consécutifs, cela valorise une Ligue, mais aussi un modèle tout entier : nos formations, nos diffuseurs, nos partenaires. C’est une base solide sur laquelle nous allons continuer à construire car la saison 2026-2027 s’ouvrira avec des ambitions renforcées, sept clubs français qualifiés en Europe, et une position dans l’indice UEFA qui nous permet de nourrir de grandes ambitions collectives. »

Reste à voir qui des six autres clubs se démarquera.

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