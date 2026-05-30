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Ousmane Dembélé dévoile les raisons de sa sortie pendant PSG-Arsenal

TJ
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Ousmane Dembélé dévoile les raisons de sa sortie pendant PSG-Arsenal

DD peut souffler. Sorti au bout du temps additionnel, avant la prolongation puis les tirs au but victorieux qui ont permis au PSG de gagner sa seconde Ligue des champions, Ousmane Dembélé semblait gêné physiquement. Une inquiétude planait alors à quelques jours du Mondial.

Interrogé après la victoire parisienne, le Ballon d’or et unique buteur parisien de la rencontre a rassuré sur son état physique : « C’était des crampes, tous les joueurs en ont eu à la fin ! » Sans doute encouragées par les fortes chaleurs, ces crampes ne remettront donc pas en question sa présence au Mondial.

Interrogé à nouveau par Canal+ sur ce back to back historique pour un club français, Dembélé savoure. « Ça a été difficile, toute la saison a été difficile, mais finalement on est encore vainqueurs. »

La suite sera également difficile, et potentiellement sujette à de nouvelles crampes.

 

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TJ

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