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Arsenal privé du titre... malgré zéro défaite

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Arsenal privé du titre... malgré zéro défaite

Invincibles, mais pas vainqueurs. Crucifié par le PSG aux tirs au but, Arsenal a vu son rêve de premier titre européen partir en fumée… alors que l’équipe de Mikel Arteta n’a pas concédé la moindre défaite cette saison en Ligue des champions. Arsenal a tout bien fait (ou presque), lancé par un 8/8 en phase de ligue. Il a enchaîné lors de la phase à élimination directe en éliminant tour à tour le Bayer Leverkusen, le Sporting et l’Atlético de Madrid.

Les Gunners ont aussi tenu tête au PSG, champion d’Europe en titre, pendant 120 minutes à Budapest. Bilan : onze victoires, quatre nuls… mais ça n’a pas suffi pour décrocher le titre. Opta remue le couteau dans la plaie en rappelant qu’Arsenal est le club qui a joué le plus de matchs de C1 sans avoir soulevé le trophée (226 rencontres).

La routourne finira bien par tourner.

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