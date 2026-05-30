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Explosion de joie sur le Chatrier après le sacre du PSG

TJ
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Explosion de joie sur le Chatrier après le sacre du PSG

Jeu, set et match ! Au moment du tir au but raté de Gabriel, entérinant le second sacre d’affilée du PSG en C1, le court Philippe-Chatrier a complètement exulté, au beau milieu de la rencontre entre Felix Auger-Aliassime et Brandon Nakashima. Drapeaux parisiens, cris de joie et supporters bras dessus bras dessous, Roland-Garros s’est paré de bleu et de rouge.

À deux petits kilomètres de là, le Parc des Princes, plein à craquer lors de la retransmission du match, explosait lui aussi à sa façon, et un géant feu d’artifice sur le toit du stade.

Que Paris s’embrase !

Arsenal privé du titre... malgré zéro défaite

TJ

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