Bryan Bergougnoux est décédé à l'âge de 43 ans

Triste nouvelle. Bryan Bergougnoux est décédé. L’ancien attaquant s’est éteint ce vendredi 29 mai des suites d’un malaise, a appris Le Progrès. L’offensif d’1,77 mètre avait 43 ans. Il s’apprêtait à disputer un match des légendes à Toulouse, un de ses anciens clubs.

Les trois premiers titres de Ligue 1 de l’OL

Formé à l’Olympique Lyonnais, Bergougnoux avait glané les trois premiers titres de champion de France de l’histoire de l’OL, en 2002, 2003 et 2004. International espoirs, il s’était exilé à Toulouse, où il a disputé 127 matchs. C’est moins qu’à Tours, où, pendant six années, il aura ébloui par ses frappes et sa technique, mais plus qu’à Lecce, Châteauroux et Nicosie, ses autres clubs. Le stade de la Vallée-du-Cher se souviendra, entre autres, de sa panenka face à Stéphane Ruffier, en janvier 2015, lors d’un 16ème de finale de coupe de France.

Après une fin de carrière marquée par des soucis de santé, notamment un cancer de la parotide et un AVC, BB est décédé après avoir aidé Didier Digard à maintenir Le Havre en Ligue 1. Il était entraîneur adjoint du club normand depuis l’été dernier. Il avait lancé sa carrière de coach à Thonon-Évian Grand Genève puis en Tourraine.

Il avait quatre enfants, à qui So Foot adresse de sincères condoléances ainsi qu’à la famille et aux proches de Bryan Bergougnoux.

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