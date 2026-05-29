Le Bayern ne retient pas un de ses attaquants

C’était inévitable. Arrivé au Bayern en septembre 2025, Nicolas Jackson ne poursuivra pas son aventure avec le club bavarois, qui a fait part de la nouvelle ce vendredi après-midi. « Une saison qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Merci pour tous ces moments et ton engagement, Nico ! », lit-on sur les réseaux sociaux du Bayern.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🇸🇳 Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt 🏆🏆 Danke für all die 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐳, Nico! ❤️ pic.twitter.com/dk4hhZhtSQ — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2026

Le Bayern économise 60 millions d’euros

L’international sénégalais de 24 ans était prêté cette saison par Chelsea, avec une obligation d’achat de 60 millions d’euros s’il jouait 40 matchs et au moins 45 minutes de chacun d’eux. Avec 34 apparitions (11 buts et 4 passes décisives), Nicolas Jackson retournera dans la capitale anglaise après la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Un retour de courte durée ?

Nicolas Jackson ne devrait pas s’éterniser au Bayern Munich