Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal

L’IA préférée des supporters parisiens ? Le cabinet Avisia, spécialisé en data et IA, a de nouveau indiqué qui remportera cette dernière joute de la saison en Ligue des champions. Eurêka pour les Parisiens, puisque l’IA voit les joueurs de Luis Enrique s’imposer à 58 % contre 42 % pour les Gunners.

La saison dernière, la même intelligence artificielle avait vu juste en donnant le PSG gagnant à 62,5 % contre l’Inter Milan. Moins de certitudes, mais toujours un sacre au bout du tunnel donc pour les Parisiens.

Arsenal maître de la défense, Paris roi de l’attaque

Comme on pouvait s’y attendre, les Parisiens ne sont pas à leur avantage sur le plan défensif. L’IA annonce un avantage des Gunners en termes de rigueur défensive (74,3 contre 70,5), notamment grâce aux caractéristiques de Saliba et Gabriel.

Au contraire, le club français surclasse son adversaire sur le plan offensif (80,6 contre 72,8), avec évidemment une responsabilité importante d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia dans ce match dans le match. Mise en danger, finition et percussion sont notamment les caractéristiques étudiées par l’IA.

On préférait encore Paul le Poulpe.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Roland-Garros et du PSG