Une nouvelle empoignade à Marseille

Même quand la saison est finie, l’OM divertit la toile. Alors que la saison s’était terminée sur un succès face aux Stade rennais, synonyme de qualification en Ligue Europa, le vestiaire des Phocéens est, une nouvelle fois cette saison, monté en température. L’Équipe le révèle ce jeudi matin : ce soir-là, l’entraîneur adjoint Pancho Abardonado et le coordinateur sportif Bob Tahri se sont embrouillés autour d’une histoire de taupe.

Taupe moi si tu peux

Juste après la victoire contre les Bretons, Abardonado, accusé sur les réseaux sociaux d’être la taupe qui révélerait les coulisses des débâcles marseillaises à la presse, décide de confronter Tahri. « Pourquoi dis-tu partout que je suis une taupe ? » En réponse, Bob Tahri dément à plusieurs reprises. Le ton de la discussion monte et plusieurs personnes arrivent à la rescousse pour séparer les deux hommes.

Depuis cet incident humiliant, Pancho Abardonado réfléchirait à quitter le club. De son côté, le comportement de Bob Tahri a été dénoncé par un mail écrit d’un collectif de salariés de l’OM. Adressé mardi soir à la direction du club, ce courriel « dénonce certaines choses qui sont passées sous silence depuis trop longtemps concernant notamment une personne qui cristallise énormément de problèmes et de tension au club : Monsieur Bob Tahri. » En réaction à ce mail, Tahri a déclaré à L’Équipe que « ça ne restera pas sans suite » et « qu’on ne peut pas salir mon travail et mon image sans preuve ».

En attendant, la taupe n’a toujours pas été trouvée malgré d’intenses recherches qu’auraient engagées plusieurs membres du club à la fin de la saison. Selon un cadre du club, « Medhi Benatia et ses proches voyaient des taupes et des emplois fictifs partout ».

C’est l’OM ou le RN ?

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