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En Ligue 1, Nantes et Toulouse font match nul

UL
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En Ligue 1, Nantes et Toulouse font match nul

Les Nantais peuvent partir en vacances avec un point en plus, youpi ! Le dimanche 17 mai dernier, soir de la dernière sortie des Nantais en Ligue 1, le match Nantes-Toulouse n’était pas allé à son terme. Il avait été interrompu après l’envahissement de terrain de supporters encagoulés. Ces derniers avaient couru en direction des vestiaires. Les joueurs étaient vite partis se réfugier dans les vestiaires, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

Pas de points en moins pour les Nantais

Le match a été arrêté à la 22e minute et, dix jours plus tard, la commission de discipline de la LFP a décidé d’entériner le score du terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre. Nantes-Toulouse se termine donc sur un 0-0.

Ce n’est bien sûr pas suffisant pour que Nantes assure son maintien, mais ce petit point permet à Toulouse de griller Lorient sur le gong, et de chiper la neuvième place aux Merlus. Le FCN ne commencera pas sa saison de Ligue 2 avec des points en moins. Par ailleurs, Nantes jouera un match à huis clos total et deux de plus sans supporters dans la tribune Loire.

Ça va sonner aussi creux qu’en fin de saison.

Toulouse « s’interroge sur le bien-fondé » de la décision de la LFP

UL

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