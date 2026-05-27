Kimpembe foulera la pelouse de la Puskás Arena samedi

Parisien un jour, Parisien toujours. Même exilé au Qatar depuis l’été dernier, Presnel Kimpembe garde un lien fort avec le PSG. Champion d’Europe 2025 grâce à ses 18 minutes disputées contre l’immense Stade Brestois en barrages retour (7-0) la saison dernière, Presko a été désigné ambassadeur par le club de la capitale.

Presko sera de la fête samedi

Cette fonction ne vous évoque sans doute rien, donc on vous explique. En tant qu’ambassadeur, le champion du monde 2018 sera chargé de représenter le PSG en finale et d’apporter le trophée de la Ligue des champions sur la pelouse de la Puskás Arena avant le match. La saison dernière, c’est Javier Pastore qui s’était collé à ce rôle réservé aux légendes du club. D’après Le Parisien, Thierry Henry serait pressenti pour occuper le rôle d’ambassadeur d’Arsenal.

Maestro Kimpembe n’a d’ailleurs pas caché sa fierté sur ses réseaux sociaux : « Très fier, très honoré d’avoir été choisi par le PSG, le Président, la direction sportive et le coach pour être l’ambassadeur de mon club de cœur pour cette finale de Ligue des champions. En espérant emmener tous les Parisiens avec moi. »

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La vie de rêve, finalement.

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