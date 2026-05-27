Sur le départ à Cremonese, Vardy cherche un nouveau challenge

C’est re Vardy pour un tour ? En partance de la Cremonese, relégué malgré les 7 pions en Serie A, Jamie Vardy ne devrait pas pour autant rebondir dans un club estampillé Red Bull, sa boisson préférée (parmi les soft, on s’entend). Selon le Daily Mail, l’ancien Fox, qui bénéficiait d’une année de contrat supplémentaire en cas de maintien du club lombard, voudrait s’offrir un dernier challenge à 39 ans.

Jamie Vardy party! Leicester legend targets ‘fairytale’ Premier League return at 39 years of age after suffering Serie A relegation with Cremonese 💥👑 Any takers for Vardy? 😉 Read more 🔗 https://t.co/NmEDeSgGzU pic.twitter.com/yqLowlYIBq — GOAL (@goal) May 27, 2026

Une dernière pige en Premier League ?

L’extravagant buteur anglais voudrait s’offrir un baroud d’honneur dans une écurie anglaise de Premier League avant de raccrocher les crampons et de laisser tranquille les poteaux de corner. Si le Sun avait évoqué l’an passé la possibilité pour Vardy de revenir à son club formateur de Sheffield Wednesday avant qu’il ne s’envole pour l’Italie, plusieurs clubs anglais seraient intéressés. La BBC a également indiqué un intérêt de la part du Feyenoord Rotterdam.

Pourtant, on connaît un club de 3e division anglaise qui n’attend que lui pour se relever.

La Lazio fait couler Cremonese