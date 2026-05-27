S’abonner au mag
  • Italie
  • Cremonese

Sur le départ à Cremonese, Vardy cherche un nouveau challenge

OC
10 Réactions
Sur le départ à Cremonese, Vardy cherche un nouveau challenge

C’est re Vardy pour un tour ? En partance de la Cremonese, relégué malgré les 7 pions en Serie A, Jamie Vardy ne devrait pas pour autant rebondir dans un club estampillé Red Bull, sa boisson préférée (parmi les soft, on s’entend). Selon le Daily Mail, l’ancien Fox, qui bénéficiait d’une année de contrat supplémentaire en cas de maintien du club lombard, voudrait s’offrir un dernier challenge à 39 ans.

Une dernière pige en Premier League ?

L’extravagant buteur anglais voudrait s’offrir un baroud d’honneur dans une écurie anglaise de Premier League avant de raccrocher les crampons et de laisser tranquille les poteaux de corner. Si le Sun avait évoqué l’an passé la possibilité pour Vardy de revenir à son club formateur de Sheffield Wednesday avant qu’il ne s’envole pour l’Italie, plusieurs clubs anglais seraient intéressés. La BBC a également indiqué un intérêt de la part du Feyenoord Rotterdam.

Pourtant, on connaît un club de 3e division anglaise qui n’attend que lui pour se relever.

La Lazio fait couler Cremonese

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.