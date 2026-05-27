Où regarder la finale PSG-Arsenal ce samedi ?

Budapest ne pourra pas accueillir tout le monde. Ainsi, une bonne partie de la France sera devant sa télé ce samedi 30 mai pour voir le PSG glaner sa deuxième étoile ou Arsenal remporter sa première coupe aux grandes oreilles. Une finale à l’horaire inhabituel, avec un coup d’envoi à 18 h pour ce derby européen. Et pour en voir l’épilogue, deux chaînes au choix.

Canal + ou M6 ?

Canal+ sera présent avec toute l’équipe du Canal Champions Club dès 16 h, composée d’Hervé Mathoux, Laure Boulleau, David Ginola, Robert Pirès, Christophe Jallet, Bertrand Latour et Gauthier Kuntzmann. Aux commentaires, on ne change pas une équipe qui gagne : ce sera le même duo que pour la finale face à l’Inter la saison dernière, Paul Tchoukriel et Sidney Govou, avec Dominique Armand et Margot Dumont en bord de pelouse.

Chez M6, la prise d’antenne se fera à 17 h avec Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah en avant-match, accompagnés de Ludovic Giuly, Johan Djourou et Luis Fernandez. Aux commentaires, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, avec Samuel Umtiti et Virginie Sainsily sur le bord de la pelouse.

Attention aux embouteillages derrière le poteau de corner.

Le menu de Robert Pirès pour la finale de la Ligue des champions