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Sainté-Nice, un record et un bonnet d’âne

VM
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Sainté-Nice, un record et un bonnet d’âne

Le meilleur remède face à la canicule. Très pauvre en spectacle, le barrage aller pour l’accession à la Ligue 1 entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice s’est soldé ce mardi soir sur un triste 0-0. Comme si le score ne suffisait pas, une statistique est venue nous apporter une nouvelle confirmation : on a assisté à la purge de l’année.

Les hautes sphères de la nullité

Avec seulement 11 tirs dans le match, difficile de se mettre quoi que ce soit sous la dent. Et ce ne sont pas les 0,41 expected goals cumulés par les deux équipes (oui, oui) qui vont nous dire le contraire. D’après Opta, il s’agit tout simplement de la pire valeur de xG depuis le début de saison. En même temps, difficile de faire mieux avec 0 tir cadré en 90 minutes. Allez, vous en voulez encore ? Il s’agit aussi de la pire valeur sur les quatre dernières saisons (Ligue 1, Ligue 2 et barrages compris). Ça vole très haut, ou plutôt bien bas.

On peut envoyer les deux directement en Ligue 2, sinon ?

La participation d’Hicham Boudaoui à la Coupe du monde en suspens ?

VM

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