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Glasner veut offrir un dernier cadeau à Palace avant son départ

VM
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Glasner veut offrir un dernier cadeau à Palace avant son départ

Pot de départ en vue. Alors que Crystal Palace va disputer la première finale européenne de son histoire ce mercredi soir face au Rayo Vallecano, cette rencontre sera également très particulière pour Oliver Glasner. On le sait déjà depuis janvier dernier, l’entraîneur autrichien va quitter les Eagles à la fin de la saison et s’apprête donc à diriger son dernier match sur le banc londonien.

Viser l’étage du dessus

À l’occasion de cette finale de Ligue Conférence, l’ancien coach de Wolfsburg et de l’Eintracht Francfort veut offrir un dernier cadeau à Palace pour partir avec le sentiment du devoir accompli : « Lundi, les joueurs m’ont organisé un bel adieu, puis j’ai prononcé quelques mots et j’ai dit que pour moi, le mieux serait bien sûr de gagner demain (ce mercredi soir), mais pas pour gagner demain, car cela leur permettrait de disputer la Ligue Europa l’année prochaine et d’obtenir ainsi ce que nous aurions dû obtenir cette année, a d’abord avoué l’homme de 51 ans. Et ensuite, j’ai dit que j’aimerais les voir à la TV entamer la Ligue Europa avec l’envie et la confiance nécessaires pour remporter aussi ce trophée. Cela me rendrait vraiment heureux ! »

Depuis son arrivée du côté de Selhurst Park en février 2024, Oliver Glasner a permis aux Eagles de glaner les deux premiers trophées majeurs de leur histoire : la FA Cup et le Community Shield. Et donc bientôt une première Coupe d’Europe ?

On a connu pire, comme cadeau d’adieu !

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VM

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