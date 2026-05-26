Mikel Arteta remporte déjà un trophée

L’armoire à trophées se remplit d’un coup. Sacré avec Arsenal 22 ans après les Invincibles, Mikel Arteta a reçu une récompense ce mardi soir : le coach espagnol a été élu meilleur entraîneur de la Premier League cette saison par le championnat anglais. Un prix mérité pour le technicien des Gunners, vainqueur de la Premier League avec sept points d’avance sur son dauphin et rival toute la saison, Manchester City.

Un doublé avec le titre de meilleur entraîneur de LDC ?

L’entraîneur d’Arsenal dirigera ce samedi 30 mai prochain le match le plus important de sa carrière d’entraîneur : une finale de Ligue des champions contre le PSG où en cas de victoire, il pourrait aussi décrocher le titre d’entraîneur de l’année en C1.

Bientôt un biopic sur cet autre Mikel ?

Le menu de Robert Pirès pour la finale de la Ligue des champions