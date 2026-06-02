Ce qu’a dit Marquinhos à Gabriel après son tir au but raté face au PSG

Solidarité brésilienne. C’est la séquence qui, d’abord passée inaperçue avec l’effervescence du back-to-back parisien en Ligue des champions contre Arsenal, a ensuite suscité l’émoi. Malheureux après avoir envoyé son tir au but dans le ciel de Budapest, Gabriel a ensuite été réconforté par Marquinhos, qui lui aurait adressé ces mots.

« Relève la tête, reste fort, tu as fait une putain de saison », lui aurait dit le capitaine parisien, selon Globo. Si les deux compatriotes ont respectivement fêté leurs titres chacun de leur côté, ils se sont vite retrouvés en début de semaine pour préparer la Coupe du monde, pendant laquelle il y a de grandes chances qu’ils partagent la charnière centrale brésilienne.

De quoi encore un peu plus resserrer les liens.

PSG-Arsenal : une finale sans stars ni paillette