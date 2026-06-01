Le Paraguay annonce sa liste pour la Coupe du monde 2026

Petit à petit, les derniers retardataires sortent leur liste des 26 et c’est maintenant au tour de la sélection paraguayenne. Parmi les joueurs convoqués par Gustavo Alfaro, on peut retrouver l’attaquant de Strasbourg Julio Enciso et le défenseur de Sunderland Omar Alderete.

La légende de la sélection Miguel Almiron, ancien joueur de Newcastle, sera aussi de la partie. L’Albirroja va disputer sa première Coupe du monde depuis 2010. Un Mondial marqué par une élimination en quarts de finale par les futurs vainqueurs, l’Espagne.

¡Todo un país con ustedes! 📋 Esta es la lista final del profe Gustavo Alfaro para representar a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡La #Albirroja ⚪🔴 está de vuelta!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/mbxDBYzCEo — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Outsider du groupe D

Le Paraguay se retrouve dans le groupe du pays hôte, les États-Unis, accompagnés par l’Australie et la Turquie. Une poule ouverte pour une sélection qui rêve d’un nouveau gros parcours au bon souvenir du Mondial sud-africain.

La liste du Paraguay pour la Coupe du monde

Gardiens : Gatito Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)

Défenseurs : Juan Cáceres (Dynamo Moscow), Gustavo Gómez (Palmeiras), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Fabián Balbuena (Grêmio), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres)

Milieux : Damián Bobadilla (São Paulo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain), Braian Ojeda (Orlando City), Maurício Magalhães (Palmeiras)

Attaquants : Alex Arce (Independiente Rivadavia), Miguel Almirón (Atlanta United), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Ramón Sosa (Palmeiras), Gabriel Ávalos (Independiente), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gustavo Caballero (Portsmouth)

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