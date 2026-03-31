Hakimi brille à Bollaert

Maroc 2-1 Paraguay

Buts : El Khannouss (48e), El Aynaoui (53e) // Caballero (88e)

Un Parisien à Bollaert ? Kamoulox ! Le Maroc a décroché la première victoire de l’ère Mohamed Ouahbi ce mardi, à Lens, contre le Paraguay (2-1). Achraf Hakimi était titulaire, et le latéral du PSG a brillé avec deux passes décisives : un centre coupé au premier poteau par Bilal El Khannouss (1-0, 48e) et un autre, rasant, en guise d’offrande pour Neil El Aynaoui, déjà buteur contre l’Équateur quatre jours plus tôt (2-0, 53e).

Gustavo Caballero a réduit le score en fin de match, mais sans conséquence (2-1, 88e). Le Maroc remporte ainsi son premier succès sur le terrain depuis le 9 janvier, contre le Cameroun.

Ce sera moins facile pour Hakimi la prochaine fois qu’il viendra à Lens.

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