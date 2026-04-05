Pendant le match face au Sénégal, le Maroc n’a pas contesté la décision arbitrale avant de revenir sur le terrain

Et c’est reparti ! Moins de trois semaines après que la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) dans lequel elle « déclarait l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football », de nouvelles informations sur les coulisses de cette bataille juridique sont sorties ce dimanche.

Après avoir consulté cinq comptes rendus officiels de la finale de la CAN 2025 (ceux de l’arbitre, du commissaire du match, du coordonnateur général supervisant les détails logistiques et deux rapports liés aux incidents et à la sécurité de la rencontre), Le Monde révèle qu’au moment de reprendre la finale après que les Sénégalais sont rentrés au vestiaire, le Maroc « n’a formulé aucune protestation contre la décision de l’arbitre ».

La CAF défend son arbitre

Selon la commission de discipline de la CAF, l’arbitre du soir, Jean-Jacques Ngambo Ndala, a de son côté eu « une lecture et une interprétation littérale » de l’article 82, dans lequel il n’est pas écrit « expressément qu’un match doit être définitivement abandonné à la suite du départ d’une équipe du terrain pour que le forfait s’applique ». « Autorité suprême et maître de cette rencontre, l’arbitre a donc exercé son autorité en se fondant sur son jugement et sa compétence ». Dans son mémoire, elle indique aussi « qu’on ne peut pas affirmer que l’arbitre a commis une erreur fondamentale en autorisant ce match à se dérouler jusqu’à son terme définitif ».

En réponse à ces justifications de la commission de discipline, le Maroc avait fait appel le 19 février. Au cœur de son rapport, le secrétaire général de la fédération marocaine Tarik Najem avait alors écrit que cette décision pourrait créer « un précédent extrêmement dangereux et fâcheux pour l’intégrité du football africain et international », comme voir des équipes « quitter temporairement le terrain pour casser le rythme d’un adversaire » ou comme « moyen de pression sur l’arbitre ». Le résultat de l’appel sera rendu le 17 mars, et le soir même, le communiqué de la CAF déclarait le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Quelques heures plus tard, le Sénégal saisissait le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Les deux équipes attendent désormais la décision finale du TAS.

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