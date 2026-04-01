Le mea culpa d’un Marocain après des likes sur le Sénégal

Ahh les réseaux sociaux, ce doux monde de tolérance. La décision de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN aux dépens du Sénégal a remis une pièce dans la machine et relancé les tensions entre les supporters des deux pays. Et les célébrations des Lions de la Teranga au Stade de France aussi. Des internationaux marocains, dont Ismael Saibari et Eliesse Ben Seghir, se sont attiré les foudres de leurs compatriotes après avoir eu le malheur de liker les posts sur Instagram de joueurs sénégalais.

« J’ai bien compris que mon geste a pu déplaire »

À tel point qu’ils ont tenu à s’excuser sur les réseaux sociaux pour apaiser la situation. « Je tiens avant tout à m’adresser à vous, car j’ai bien compris que mon geste a pu déplaire. Il s’agissait d’un réflexe presque automatique, envers une personne que je connais très bien. J’ai agi sans réelle intention derrière ce geste, simplement parce que j’ai l’habitude d’interagir avec ses publications », a expliqué l’ancien Monégasque en story Instagram, imité par Saibari.

Attention, il ne faudrait pas que certains supporters apprennent que les footballeurs de clubs rivaux peuvent être amis.

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