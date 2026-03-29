Quel coupe ? Comme vous voulez ! Pour cette rencontre amicale contre la Colombie, Didier Deschamps a choisi de faire tourner. Au Northwest Stadium de Landover, le boss semble partir sur un 4-2-3-1. Il laisse les clefs du camion offensif à Rayan Cherki et Désiré Doué, positionnés derrière Marcus Thuram.

Kanté capitaine pour son anniv

Maghnes Akliouche est également titulaire. Derrière, une charnière inédite Maxence Lacroix-Lucas Hernandez a eu les faveurs du sélectionneur. N’Golo Kanté portera le brassard, le jour de son 35ème anniversaire. Il jouera au milieu aux côtés de Warren Zaïre-Emery. Deux joueurs de champ n’ont donc pas été titulaires lors de cette trêve : Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani.

La compo des Bleus contre la Colombie :

Samba – Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Kanté (cap.) – Akliouche, Cherki, Doué – Thuram.

Nos 1️⃣1️⃣ Bleus pour débuter face à la Colombie 🇨🇴✊ Coup d’envoi à 21h sur TF1 📺#FRACOL pic.twitter.com/arcK8VSop9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026

Game on !

En direct : Colombie - France (0-0)