S’abonner au mag
  • Amical
  • Colombie-France

La compo des Bleus contre la Colombie

UL
8 Réactions
La compo des Bleus contre la Colombie

Quel coupe ? Comme vous voulez ! Pour cette rencontre amicale contre la Colombie, Didier Deschamps a choisi de faire tourner. Au Northwest Stadium de Landover, le boss semble partir sur un 4-2-3-1. Il laisse les clefs du camion offensif à Rayan Cherki et Désiré Doué, positionnés derrière Marcus Thuram. 

Kanté capitaine pour son anniv

Maghnes Akliouche est également titulaire. Derrière, une charnière inédite Maxence Lacroix-Lucas Hernandez a eu les faveurs du sélectionneur. N’Golo Kanté portera le brassard, le jour de son 35ème anniversaire. Il jouera au milieu aux côtés de Warren Zaïre-Emery. Deux joueurs de champ n’ont donc pas été titulaires lors de cette trêve : Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani.

La compo des Bleus contre la Colombie :

Samba – Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Kanté (cap.) – Akliouche, Cherki, Doué – Thuram.

Game on !

En direct : Colombie - France (0-0)

UL

À lire aussi
Logo de l'équipe Colombie
La composition de la Colombie face aux Bleus
  • Amical
  • Colombie-France
La composition de la Colombie face aux Bleus La Colombie avec Luis Díaz et James Rodríguez contre la France

La composition de la Colombie face aux Bleus

La composition de la Colombie face aux Bleus
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.