Erling Haaland, roi incontesté des triplés

Le ketchup coule à flots. Erling Haaland s’est bien amusé ce samedi en collant un triplé à Liverpool en quarts de finale de la FA Cup (4-0). Le Norvégien est désormais habitué : il a inscrit douze triplés depuis sa signature à Manchester City à l’été 2022. Personne ne fait mieux en Europe, puisqu’il a dépassé Harry Kane. Dans le lot sont aussi comptabilisés un quadruplé et deux quintuplés.

12 - Since his Manchester City debut in July 2022, Erling Haaland has scored 12 hat-tricks across all competitions, now the outright most across Europe’s big five leagues, moving one clear of Harry Kane (11). Sensational. pic.twitter.com/snAhTqZ2DI — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2026

Le cyborg tourne à une moyenne d’un triplé tous les 16 matchs chez les Skyblues. Le dernier remontait quand même à un petit moment : août 2024, contre West Ham. Comme le dit la chanson, c’est bon pour le moral.

Surtout à deux semaines du choc contre Arsenal.

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