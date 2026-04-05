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Une polémique autour d’un geste de Rayan Cherki

MBC
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Une polémique autour d’un geste de Rayan Cherki

Rayan Cherki bouscule les codes sur et en dehors de la pelouse. Brillant avec Manchester City lors de l’écrasante victoire des Skyblues contre Liverpool en quarts de finale de FA Cup samedi, l’ancien Lyonnais s’est offert une polémique quelque peu stupide. Sorti trois minutes après Hugo Ekitiké, Cherki, une fois sur le banc, a enfilé le maillot de Liverpool de son coéquipier de l’équipe de France alors que le match n’était toujours pas terminé.

Les deux Frenchies avaient en effet échangé leur maillot avant la fin de la rencontre. Pendant qu’il galérait autant qu’un gosse de grande section pour mettre le maillot, Rayan Cherki a remarqué qu’on le filmait en gros plan. Pris en flagrant délit, le numéro 10 de City a rapidement compris sa connerie et a enlevé le maillot de Liverpool illico presto. Cette scène lui a attiré des remontrances outre-Manche, notamment de la part des supporters de Manchester City, pas contents qu’un de leur joueur porte le maillot d’un club rival.

Peu importent les critiques, Cherki is gonna live forever.

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MBC

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