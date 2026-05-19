Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix

Bien tenté, mais c’est raté ! À l’instar de Didier Deschamps et Carlo Ancelotti juste avant lui, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé ce mardi après-midi sa liste tant attendue pour le Mondial en Amérique du Nord. Si les gros noms sont bel et bien présents, une surprise avait émergé dans la presse portugaise ces dernières heures concernant une convocation inattendue d’Eli Junior Kroupi.

Vous avez du mal à suivre ? Ok, on vous explique : même si l’ancien Lorientais possède la nationalité française et qu’il a même déjà évolué avec les Espoirs, il est sélectionnable avec la Seleção grâce à sa mère qui est… portugaise.

« On s’est rapproché de lui »

Finalement, Kroupi n’a pas été nommé parmi les 27 jogadores de la sélection lusitanienne. Ce n’est pas pour autant que Roberto Martinez n’a pas pensé à convoquer celui qui impressionne outre-Manche avec Bournemouth : « Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui, a balancé le technicien espagnol en conférence de presse ce mardi. Mais il y a la volonté du joueur, et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos. »

Désolé Roberto, mais Kroupi attend le coup de fil d’un autre chauve !

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