S’abonner au mag
  • International
  • Portugal

Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix

VM
4 Réactions
Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix

Bien tenté, mais c’est raté ! À l’instar de Didier Deschamps et Carlo Ancelotti juste avant lui, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé ce mardi après-midi sa liste tant attendue pour le Mondial en Amérique du Nord. Si les gros noms sont bel et bien présents, une surprise avait émergé dans la presse portugaise ces dernières heures concernant une convocation inattendue d’Eli Junior Kroupi.

Vous avez du mal à suivre ? Ok, on vous explique : même si l’ancien Lorientais possède la nationalité française et qu’il a même déjà évolué avec les Espoirs, il est sélectionnable avec la Seleção grâce à sa mère qui est… portugaise.

« On s’est rapproché de lui »

Finalement, Kroupi n’a pas été nommé parmi les 27 jogadores de la sélection lusitanienne. Ce n’est pas pour autant que Roberto Martinez n’a pas pensé à convoquer celui qui impressionne outre-Manche avec Bournemouth : « Je suis content parce qu’avec notre cellule à la fédération, on était dessus avant que les infos ne sortent. Avant le stage du mois de mars, on s’est rapproché de lui, a balancé le technicien espagnol en conférence de presse ce mardi. Mais il y a la volonté du joueur, et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos. »

Désolé Roberto, mais Kroupi attend le coup de fil d’un autre chauve !

Ligue des nations : un carré final plus excitant qu’il n’y paraît

VM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Logo de l'équipe France
Bleus : la quête sans images
  • Euro 2024
  • Quarts
  • Portugal-France (0-0, 3-5 TAB)
Bleus : la quête sans images

Bleus : la quête sans images

Bleus : la quête sans images
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
64
27

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.