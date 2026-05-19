David Raya réalise un triplé rare pour un gardien de Premier League

Une défense imperméable encore récompensée. Arsenal s’est rapproché encore un peu plus du titre de champion d’Angleterre, lundi soir, grâce à sa victoire contre Burnley (1-0). David Raya a fini la rencontre sans encaisser le moindre but pour la 19e fois de la saison en Premier League. Cette statistique lui permet de remporter le Golden Glove, qui récompense le gardien de but ayant réalisé le plus de clean sheets dans le championnat anglais.

Un gardien qui voit triple

Le portier espagnol de 30 ans, arrivé à Arsenal en provenance de Brentford en 2023, est gratifié de ce prix pour la troisième saison consécutive. Il rejoint un cercle très fermé composé de son compatriote Pepe Reina et de l’Anglais Joe Hart, les deux autres derniers remparts à avoir gagné le Golden Glove de Premier League trois années de suite depuis sa création en 2004-2005.

Three seasons at @Arsenal, three Coca-Cola Golden Glove awards for David Raya 👏 pic.twitter.com/FUl6JOMouT — Premier League (@premierleague) May 18, 2026

Une performance encore plus difficile à faire que le triplé championnat – Coupe – Ligue des champions ?

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