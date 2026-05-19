Pendant ce temps-là, João Pedro est récompensé à Chelsea

Un peu de réconfort après une décision forte. Alors que Carlo Ancelotti a décidé de se passer des services de João Pedro pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, l’attaquant de 24 ans a été élu joueur de la saison à Chelsea, ce mardi.

Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙 pic.twitter.com/bkCyUyECEq — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2026

Une première saison réussie

L’ancien joueur de Brighton a terminé devant Enzo Fernández et Moises Caicedo dans le sondage en ligne lancé par le club londonien. Pour sa première saison chez les Blues, João Pedro s’est illustré en inscrivant 20 buts en 49 matchs, dont 15 en Premier League et 3 en Ligue des champions. Il recevra son prix avant le match de championnat contre Tottenham, mardi soir (21h15).

Ancelotti a haussé le sourcil en voyant cette nouvelle.

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