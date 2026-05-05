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L’horrible blessure de Morgan Gibbs-White contre Chelsea

VM
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L’horrible blessure de Morgan Gibbs-White contre Chelsea

Âmes sensibles, s’abstenir. La victoire ô combien importante de Nottingham Forest sur la pelouse de Chelsea (1-3) ce lundi après-midi n’a pas fait que des heureux, non. Elle a surtout fait de la casse. Si le jeune Jesse Darry (18 ans) a été évacué sur civière avant la pause pour sa première titularisation en Premier League après un choc aérien suivi d’une lourde chute, c’est la blessure de Morgan Gibbs-White qui a choqué tout le monde de l’autre côté de la Manche.

Têtes brulées

Nous sommes à l’heure de jeu (66e), Forest mène tranquillement 0-3. Après un violent choc tête contre tête entre le capitaine de Forest et le portier des Blues Robert Sánchez, les deux joueurs restent au sol. Gibbs-White est inondé de sang, son front est tellement ouvert qu’on aperçoit… son crâne. Une image choquante et d’une rare violence.

À l’issue de la rencontre, l’international anglais a rassuré son monde sur ses réseaux sociaux en postant une photo de lui avec le front recousu dans sa story Instagram. Également touché et ouvert sur le haut du front, Robert Sánchez s’est aussi fait poser quelques points de suture et a aussi posté le résultat en story Insta.

Un lundi noir à Stamford Bridge.

Chelsea se ramasse encore contre Nottingham Forest

VM

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