Le Mée : « Longoria était soit mauvais, soit sous influence »

Invité du podcast Ils Font Marseille, l’agent Yvan Le Mée a raconté son parcours et son métier pendant une heure, de Clichy à Arsenal et Faubert au Real Madrid à une réalité plus sombre. Mais au bout d’un moment, forcément, le Marseillais n’a pas pu s’empêcher de commenter l’actualité de l’Olympique de Marseille. « L’Olympique », comme il dit.

Alors que Stéphane Richard va prendre ses fonctions de président au début du mois de juillet, Le Mée s’est lâché sur son prédécesseur, Pablo Longoria, donnant sa version bien moins reluisante que l’officielle concernant son arrivée dans la cité phocéenne : « Comme je bosse beaucoup à l’international, on m’avait appelé pour aider à faire rentrer Pablo « Montana » Longoria à l’OM. Et j’ai refusé. C’étaient des agents importants, pour une action de lobbying comme partout, mais je n’ai pas voulu le faire parce que je savais qui il était, comment il travaillait et je savais ce qui allait se passer. Quinze jours, trois semaines après, il signe à l’OM… »

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À l’époque, en 2020, c’est CAA Base qui est chargé de trouver le profil idoine de directeur sportif pour l’OM après le départ d’Andoni Zubizarreta. Cette année, c’est Excel Sport Management, une autre agence, qui a été mandatée par Frank McCourt pour trouver l’oiseau rare, faisant notamment passer un entretien à Julien Fournier.

Peut-être que l’élu trouvera grâce aux yeux d’Yvan Le Mée, qui aimerait un peu plus de recherche dans le travail : « Si tu ne vas que deux fois en Ligue des champions en cinq ans (en 2022 et en 2025, ndlr), c’est que tu n’as pas bien bossé. Ce sont les joueurs qui te portent aux résultats, donc il ne faut pas te tromper sur les joueurs que tu prends. Il y en a 20 ou 30 qui sont validés, mais le nombre de mouvements improbables… Vitinha, Gerson, Malinovskyi, Moumbagna, Lirola que tu prêtes pendant quatre ans… Ce n’est pas possible de se tromper autant. Ou tu es mauvais, ou tu es sous influence. L’Atalanta Bergame a moins de budget que toi, ils ont plus de résultats. Comment tu peux, à l’OM, ne pas faire Julian Alvarez qui, en Argentine, avait une clause à 18 millions ? Joao Pedro, ce n’était pas compliqué d’aller le chercher, Watford l’a pris pour 10 millions. Si tu n’es pas capable d’identifier ces produits-là, qui sont faisables économiquement, alors n’importe qui peut faire directeur sportif…»

Effectivement, peut-être que Pablo Longoria, grand fan du jeu dans sa jeunesse, aurait pu voir qu’ils étaient déjà très bons à Football Manager..

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