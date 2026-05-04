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La photo de Gonzalo Higuaín vient-elle d’une IA ?

EL
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La photo de Gonzalo Higuaín vient-elle d’une IA ?

Miami Vice. Quelqu’un a-t-il des nouvelles de Gonzalo Higuaín ? L’ancien buteur de la sélection argentine a disparu des radars, mais aurait été pris en photo dans un magasin de sport de Miami ce week-end. Depuis, la toile se demande s’il s’agit réellement de lui. En effet, cela prête à confusion puisqu’il apparaît avec un crâne dégarni, une barbe hirsute, des claquettes et un marcel aussi délavé que déformé.

La photo est « authentique »

Alors, mauvais sosie, descente aux enfers ou utilisation de l’IA ? Rien de tout ça. Si l’homme qui a posté la photo assure que celle-ci est « authentique », indiquant que « le frère d’un ami a croisé cet homme abattu et sentant l’urine », le média argentin Olé confirme qu’elle est vraie, mais que l’ancien joueur « se fichait des commentaires sur son apparence ».

Habitant désormais en Floride, Pipita, qui a terminé sa carrière à l’Inter Miami entre 2020 et 2022, s’adonne désormais au padel. Cette dégaine ne l’a pas empêché de remporter un tournoi local en 2024. De quoi être rassuré, c’est un footballeur à la retraite comme un autre.

Nouveau look pour une nouvelle vie.

« Franchement, Pacho est un monstre »

EL

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