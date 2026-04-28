C1

Demies

PSG-Bayern (5-4)

Les notes du PSG

Par Théo Juvenet et Ulysse Llamas le Mardi 28 Avril à 23:20 6 Réactions

Face au Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont illuminé un match de dingue, Marquinhos et Willian Pacho ont laissé les attaquants du Bayern face au pauvre Safonov et les milieux de terrain ont fait des allers-retours. Un match de dingue, vraiment.