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Les notes du PSG

Par Théo Juvenet et Ulysse Llamas
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Les notes du PSG

Face au Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont illuminé un match de dingue, Marquinhos et Willian Pacho ont laissé les attaquants du Bayern face au pauvre Safonov et les milieux de terrain ont fait des allers-retours. Un match de dingue, vraiment.

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Matvey Safonov

Non, avoir des crampes n’est pas réservé aux types qui courent le marathon en moins de deux heures. Nous aussi on a commencé à en avoir sur notre canapé, alors pourquoi pas lui ?

Note de la rédaction 6/10
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Achraf Hakimi

A fait la grève du football en fin de match… À bas la loi Ripost !

Note de la rédaction 7/10
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Marquinhos

Il cherche encore ses appuis après le passage de Luis Díaz.

Note de la rédaction 5/10
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Willian Pacho

Il en est la preuve : les matchs de Kings League n’ont pas besoin de défenseurs.

Note de la rédaction 3/10
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Nuno Mendes

Il fallait du grand Mendes, on a eu une petite mécanique. Suppléé par Lucas Hernandez (84e), garagiste.

Note de la rédaction 3/10
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Warren Zaïre-Emery

Une heure, puis rideau : il est prêt pour accueillir Lorient, samedi, 17 heures. Remplacé par Fabián Ruiz (64e), en baisser de rideau.

Note de la rédaction 6/10
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Vitinha

Entre ses coups de broche et le fait de rôtir Joshua Kimmich, on tient le seul type capable de mettre un terme à la guerre de Master Poulet à Saint-Ouen.

Note de la rédaction 7/10
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João Neves

Il n’a rien à faire dans la surface, mais y règne en maître. Walid Acherchour à la cérémonie des Flammes.

Note de la rédaction 9/10
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Désiré Doué

Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Désiré Doué : la France tient trois candidats à la présidentielle rien qu’aujourd’hui.

Note de la rédaction 8/10
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Ousmane Dembélé

« Et Ousmane, Ballon dehors, et Ousmane, ballon dehors ! » Cette vanne a tenu 15 minutes.

Note de la rédaction 9/10
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Khvicha Kvaratskhelia

Le seul type qui préfère les milieux de semaine aux week-end. Comme le veut Gabriel Attal, il sera dans votre bureau à 8 heures les 1, 8, 14 et 25 mai prochain. Remplacé par Senny Mayulu (84e), homme de grands ponts.

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