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- PSG-Bayern (5-4)
Les notes du PSG
Face au Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont illuminé un match de dingue, Marquinhos et Willian Pacho ont laissé les attaquants du Bayern face au pauvre Safonov et les milieux de terrain ont fait des allers-retours. Un match de dingue, vraiment.
Matvey Safonov
Non, avoir des crampes n’est pas réservé aux types qui courent le marathon en moins de deux heures. Nous aussi on a commencé à en avoir sur notre canapé, alors pourquoi pas lui ?
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Achraf Hakimi
A fait la grève du football en fin de match… À bas la loi Ripost !
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Marquinhos
Il cherche encore ses appuis après le passage de Luis Díaz.
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Willian Pacho
Il en est la preuve : les matchs de Kings League n’ont pas besoin de défenseurs.
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Nuno Mendes
Il fallait du grand Mendes, on a eu une petite mécanique. Suppléé par Lucas Hernandez (84e), garagiste.
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Warren Zaïre-Emery
Une heure, puis rideau : il est prêt pour accueillir Lorient, samedi, 17 heures. Remplacé par Fabián Ruiz (64e), en baisser de rideau.
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Vitinha
Entre ses coups de broche et le fait de rôtir Joshua Kimmich, on tient le seul type capable de mettre un terme à la guerre de Master Poulet à Saint-Ouen.
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João Neves
Il n’a rien à faire dans la surface, mais y règne en maître. Walid Acherchour à la cérémonie des Flammes.
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Désiré Doué
Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Désiré Doué : la France tient trois candidats à la présidentielle rien qu’aujourd’hui.
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Ousmane Dembélé
« Et Ousmane, Ballon dehors, et Ousmane, ballon dehors ! » Cette vanne a tenu 15 minutes.
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Khvicha Kvaratskhelia
Le seul type qui préfère les milieux de semaine aux week-end. Comme le veut Gabriel Attal, il sera dans votre bureau à 8 heures les 1, 8, 14 et 25 mai prochain. Remplacé par Senny Mayulu (84e), homme de grands ponts.
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Par Théo Juvenet et Ulysse Llamas