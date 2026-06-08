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Des nouvelles rassurantes pour Christian Eriksen

OC
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Des nouvelles rassurantes pour Christian Eriksen

C’est un ouf de soulagement. Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain ce dimanche soir lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine, laissant craindre le pire pour le milieu. Depuis cet incident, la sélection danoise a fait parvenir des nouvelles rassurantes par l’intermédiaire de son médecin, Morten Boesen.

Ce dernier avait d’abord donné des nouvelles dimanche soir afin de tempérer l’inquiétude autour du joueur danois. « Christian va bien et a pu quitter le terrain par ses propres moyens. Son pacemaker a fonctionné comme prévu. Il a été brièvement inconscient, mais a repris conscience très rapidement. »

Bientôt sorti de l’hôpital

Eriksen a passé la nuit à l’hôpital et les dernières nouvelles ont été plutôt rassurantes concernant son état de santé. Morten Boesen a ainsi confirmé que la situation du joueur danois était sous contrôle« J’ai parlé avec Christian ce matin, et il va bien. Il est avec sa famille et de bonne humeur. On s’attend à ce qu’il sorte bientôt de l’hôpital et puisse rentrer chez lui. » 

L’avenir d’Eriksen sur les terrains est quant à lui bien incertain, et il semblerait que la décision la plus sage soit celle de mettre fin à sa carrière pour le joueur de Wolfsburg.

Inquiétude au Danemark : Christian Eriksen fait un malaise en plein match

OC

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