Inquiétude au Danemark : Christian Eriksen fait un malaise en plein match

Le Danemark retient son souffle. Alors que l’Ukraine défiait le Danemark à l’occasion d’un match amical ce dimanche, la rencontre a dû être stoppée prématurément en raison d’un malaise de Christian Eriksen. Cela s’est produit en seconde période, à la 65e minute. Le milieu offensif s’est d’abord tenu la poitrine avant de s’écrouler sur la pelouse.

Une équipe médicale a rapidement été appelée et a pu prendre en charge le joueur dans les meilleurs délais. Conscient, Eriksen a été évacué et l’arbitre a logiquement décidé d’arrêter la partie, alors que le Danemark menait 2-1. La fédération danoise a communiqué, indiquant que le joueur de Wolfsburg « est conscient et se porte, dans les circonstances, relativement bien ».

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt. Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

La peur de 2021 dans toutes les têtes

Forcément, impossible de ne pas repenser aux terribles images de juin 2021, quand le milieu s’était effondré lors d’un match de l’Euro contre la Finlande. Un malaise qui avait donné un effroi partagé en mondovision, avant que le Danois ne puisse retrouver le chemin des terrains avec un pacemaker.

En attendant de bonnes nouvelles, au plus vite.

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