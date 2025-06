Une pépite de Newcastle crève l’écran à l’Euro Espoirs

C’est quand même autre chose que la Coupe du monde des clubs.

L’Euro Espoirs se poursuit en Slovaquie, et ça vaut le détour ! Pour son entrée en lice, le Danemark est venu à bout de l’Ukraine au bout d’un match riche en rebondissements (2-3). Avec sept joueurs du Dynamo Kiev dans son onze de départ, la petite Sbirna a mené deux fois au score, grâce à Nazar Voloshyn (22e) et Maksim Bragaru (78e). Les Danois ont cependant recollé systématiquement, par Clement Bischoff (62e) puis William Boving (81e).

Passeur sur l’égalisation à 2-2, William Osula a ponctué son entrée fracassante du but de la victoire à cinq minutes du coup de sifflet final, en renard des surfaces (85e). L’attaquant de 21 ans dit probablement quelque chose aux suiveurs de la Premier League, puisqu’il a disputé 19 matchs avec Newcastle cette saison et a marqué deux buts – un en Premier League contre Ipswich, un autre en FA Cup. Dans le même groupe, la Finlande et les Pays-Bas se mesurent à partir de 21 heures.

Merci William !

