Guy Stéphan : « J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place »

Good Guy.

« D’abord j’ai une pensée très forte pour Didier et sa famille, a déclaré Guy Stéphan en conférence d’avant-match d’un France-Norvège (vendredi 21h) décisif pour le classement du groupe I. On est très affectés par ce qui lui arrive, et on le serait à moins. J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place elle est sur le terrain d’entraînement à mettre le matériel et attendre que les joueurs arrivent. Il faut assurer. Il se trouve qu’on est dans une situation cruelle. Didier m’a appelé tôt le matin (mardi, NDLR). Je suis allé le voir dans sa chambre et il m’a annoncé la mauvaise nouvelle. Très rapidement il m’a demandé de conduire le groupe jusqu’à ce qu’il revienne, c’est à dire samedi ou la nuit de vendredi à samedi. J’ai beaucoup d’échanges avec lui, encore il y a quelques minutes. Ce sera le cas jusqu’au match, même si demain c’est le jour des obsèques, donc une journée particulière. Je vais m’efforcer de rendre une situation difficile la plus normale possible. »

Objectif Une

Le sélectionneur par intérim a ensuite confirmé la volonté du groupe de terminer premier de poule, pour se rendre la vie plus simple dans les semaines à venir, « en terme de logistique », « d’horaires » et de « températures », aussi. Deux informations supplémentaires : William Saliba et Marcus Thuram seront ménagés lors de la séance d’entraînement, le premier par précaution et le second à cause d’une « petite douleur au mollet ». Maxence Lacroix devrait donc bien tenir la charnière face à Erling Haaland, dont les déclarations récentes et laudatives au sujet les Bleus ne sont pas de nature à perturber Guy Stéphan : « C’est de bonne guerre de dire que la France a une très bonne équipe et doit gagner la Coupe du monde, mais je n’y crois pas beaucoup. Ça permet de préparer le terrain en cas de défaite. Je regarde beaucoup de matchs et je vois aussi l’Espagne, l’Argentine, le Brésil, le Portugal, qui ont autant de qualités que nous, sinon plus. »

Tel coach, tel adjoint.

Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège