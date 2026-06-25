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Alexia Putellas rassure après les séismes au Venezuela

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Alexia Putellas rassure après les séismes au Venezuela

Issue de secousses. En vacances au Venezuela, Alexia Putellas a tenu à rassurer sa communauté après les tremblements de terre qui ont récemment ébranlé le pays sud-américain. Sur Instagram, la joueuse espagnole de 32 ans a assuré qu’elle et sa famille « se trouvaient sains et saufs à Caracas ». Elle en a aussi profité pour rendre hommage aux nombreuses victimes de ce double séisme qui a causé la mort d’au moins 164 personnes.

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Une suite de carrière encore floue

Partie en fin de saison dernière du Barça, club dont elle aura marqué l’histoire, la double Ballon d’or n’a pas encore posé valise dans un nouveau club. Très récemment, le média catalan SPORT l’annonçait du côté du London City Lionesses, propriété de Michelle Kang.

Affaire à suivre…

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ABS

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