Le PSG ne cesse de rayonner pendant le Mondial

Le PSG n’a pas complètement disparu des radars pendant ce Mondial. Grâce aux performances de ses internationaux engagés en Coupe du monde, le double champion d’Europe continue de rayonner sur la scène internationale. Six Parisiens ont d’ores et déjà trouvé la faille dans la plus belle des compétitions internationales. C’est plus que toute autre équipe. Barcola et Dembélé chez les Bleus, Hakimi avec le Maroc, João Neves et Nuno Mendes pour le Portugal, et Mbaye pour le Sénégal font donc briller les Rouges et Bleus, encore.

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Une hégémonie depuis 2018

La statistique ne s’arrête pas là. En comptant les nouveaux buts inscrits par des Parisiens dans cette édition 2026, plus de 36 réalisations ont été marquées par des joueurs du club de la capitale. C’est une nouvelle fois plus que toute autre équipe sur la période.

Bien aidés par les buts de Mbappé quand même…

Un nouveau titi quitte le PSG