Un conducteur fait une dizaine de blessés au Mexique après la victoire face à la Tchéquie

Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, 17 personnes ont été blessées dans la station balnéaire de Cabo San Lucas, au Mexique, lors des célébrations de la victoire du Tri face à la Tchéquie (0-3), rapporte Reuters. D’après le média InfoBae, le principal responsable de cette catastrophe serait un automobiliste « vraisemblablement sous l’influence de l’alcool ».

Le chauffard a été interpellé

Après avoir foncé dans un mur, le conducteur a été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue tout en étant hospitalisé en raison de ses blessures. D’après les autorités locales, l’homme aurait voulu se frayer un chemin dans la foule, quand des personnes auraient commencé à frapper sa voiture et à lancer des objets pour bloquer son passage.

La fédération mexicaine a réagi à ce triste évènement à travers un communiqué : « Nous déplorons profondément l’incident survenu ce soir à Los Cabos lors des célébrations de la victoire de l’équipe nationale mexicaine par les supporters. Nous exprimons notre solidarité avec les personnes touchées et leurs familles, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. »

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